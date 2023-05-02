الاتصالات الفلسطينية: فلسطين تعرضت لهجمات سيبرانية غير مسبوقة



وقالت (بالتل)، في بيان صحفي، إن طواقمها تعاملت مع هذه الهجمات وتصدت لها، بشكل مباشر، دون حدوث أي تأثير يذكر على المشتركين.



وأضافت: "هذا وقد تصاعدت حدة الهجوم اليوم بعد ساعات الظهر، حيث تم استهداف مئات المنشآت بآلاف الهجمات، وتم إغراق الشبكة بسيل هائل من بيانات لا معنى لها".



وتابعت، أن هذه الهجمات "أدت إلى إحداث ضغط على بعض أجزاء الشبكة ما تسبب في بطئ وتقطيع في خدمات الإنترنت لدى بعض مشتركينا في مناطق متفرقة، وصلت ذروتها بين الساعة الرابعة والنصف عصراً وحتى الساعة السادسة والنصف مساءً".



وأكدت أن طواقمها "مازالت تعمل على مدار الساعة لصد أي هجمات مستقبلية لضمان استمرارية تمتع مشتركينا بالخدمات بشكل طبيعي".





رام الله - دنيا الوطنأعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية (باتل)، مساء الإثنين، تعرض شبكة الاتصالات في فلسطين إلى هجمات سيبرانية غير مسبوقة، استهدفت شركات الاتصالات والقطاع التجاري.