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شؤون فلسطينية

قائمة واحدة.. أسماء المرشحين لانتخابات نقابة الصحفيين الفلسطينيين 2023

قائمة واحدة.. أسماء المرشحين لانتخابات نقابة الصحفيين الفلسطينيين 2023
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت لجنة الانتخاب المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين (2023) اليوم الإثنين، أسماء القوائم الانتخابية المرشحة للانتخابات وعددها قائمة واحدة وهي:” قائمة شهداء الصحافة الفلسطينية”.

وأوضحت اللجنة أنه بعد نشر أسماء المرشحين في القائمة سيفتح الباب للاطلاع واتاحة المجال امام الهيئة العامة لتقديم الاعتراضات والطعون على اسماء أي من المرشحين حسب الأصول وذلك في مقري النقابة في رام الله وغزة لمدة ثلاثة ايام الواقعة ما بين ٢-٤ ايار من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثالثة بعد الظهر.

وأعلنت اللجنة مسبقاً وبعد اجتماع لها في الضفة وغزة عبر تقنية الزوم، أن (قائمة شهداء الصحافة الفلسطينية) هي القائمة الوحيدة المرشحة لانتخابات نقابة الصحفيين بعد انسحاب (كتلة الإعلام المستقل).

وناقشت اللجنة طلبي ترشح لقائمتين انتخابيتين استلمتهما أمس الأحد الموافق 30-4-2023 في مقر النقابة في رام الله وهما: (قائمة شهداء الصحافة الفلسطينية) و (كتلة الإعلام المستقل) وتقدم ممثل (كتلة الإعلام المستقل) بطلب سحب ترشح قائمته وفق الأصول للجنة واستمعت منه لمبررات الانسحاب، وبذلك تم قبول الطلب.

واستكملت اللجنة أعمالها بتدقيق أسماء مرشحي قائمة (شهداء الصحافة الفلسطينية)، وتبين أن جميع المرشحين مدرجة أسماؤهم في سجل أعضاء الهيئة العامة لنقابة الصحفيين النهائي.

وقررت اللجنة إعلان قائمة المرشحين حسب الجدول الانتخابي لإتاحة المجال لتقديم الاعتراضات والطعون على أسماء أي من المرشحين حسب الأصول ومن ثم السير في الإجراءات وفق الأصول.

لتحميل قائمة الأسماء اضغط هنا.

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