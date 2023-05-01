الهيئة المستقلة: نتابع حادثة وفاة مواطن محتجز لدى الشرطة العسكرية بغزة

رام الله - دنيا الوطنقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" إنها تتابع حادثة وفاة المواطن أحمد عوني اللوح (56 عاماً) من المحافظة الوسطى في قطاع غزة، المحتجز لدى مركز احتجاز الشرطة العسكرية منذ 8/3/2023.ووفق توثيقات الهيئة فإن المواطن اللوح وصل إلى قسم الاستقبال الطوارئ في مستشفى الشفاء بغزة، الساعة 1:30 ظهر الإثنين الموافق 1/5/2023، ولا تظهر عليه علامات حيوية، وبعد 20 دقيقة من محاولة عمل تنفس صناعي، أُعلن عن وفاته، وقد حضر طبيب ممثل عن الهيئة تشريح الجثة في قسم الطب الشرعي في مستشفى الشفاء بغزة.ورأت الهيئة المستقلة أن أية حالة وفاة داخل أماكن الاحتجاز هي محل اشتباه تقتضي متابعة حثيثة، وتحقيقاً من قبل الجهات القانونية المختصة للوقوف على ملابسات الوفاة، وعليه تطالب الهيئة النيابة العامة بالتحقيق في ظروف حادثة الوفاة، ونشر نتائج التحقيق.كما دعت الهيئة إلى عمل مراجعة جدية لظروف التوقيف والاحتجاز، وآليات التعامل مع المحتجزين بما في ذلك مستوى الخدمات الطبية في أماكن الاحتجاز.يذكر أن هذه ثاني حالة وفاة في مراكز التوقيف في قطاع غزة منذ بداية عام 2023.