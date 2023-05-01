انتخابات نقابة الصحفيين.. قائمة واحدة مرشحة بعد انسحاب المنافسة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة الانتخابات المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، اليوم الإثنين، بعد اجتماع لها في الضفة وغزة عبر تقنية الزوم، أن (قائمة شهداء الصحافة الفلسطينية) هي القائمة الوحيدة المرشحة لانتخابات نقابة الصحفيين بعد انسحاب )كتلة الإعلام المستقل).وناقشت اللجنة طلبي ترشح لقائمتين انتخابيتين استلمتهما أمس الأحد الموافق 30-4-2023 في مقر النقابة في رام الله وهما: (قائمة شهداء الصحافة الفلسطينية) و (كتلة الإعلام المستقل) وتقدم ممثل (كتلة الإعلام المستقل) بطلب سحب ترشح قائمته وفق الأصول للجنة واستمعت منه لمبررات الانسحاب، وبذلك تم قبول الطلب.واستكملت اللجنة أعمالها بتدقيق أسماء مرشحي قائمة (شهداء الصحافة الفلسطينية)، وتبين أن جميع المرشحين مدرجة اسماؤهم في سجل اعضاء الهيئة العامة لنقابة الصحفيين النهائي.وقررت اللجنة اعلان قائمة المرشحين حسب الجدول الانتخابي لإتاحة المجال لتقديم الاعتراضات والطعون على اسماء أي من المرشحين حسب الأصول ومن ثم السير في الاجراءات وفق الاصول.وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة وهم: ريما نزال، طالب عوض، وفادي عباس من رام الله و د. ماجد تربان، طلال وعوكل من غزة.