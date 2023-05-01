النيابة العامة بغزة: باشرنا التحقيقات بحادث أصداء ونحذر من تداول مقاطع الفيديو

رام الله - دنيا الوطنقالت النيابة العامة في غزة إنها باشرت تحقيقاتها في واقعة وفاة الطفل حمادة نضال حسن اقطيط، البالغ من العمر 6 سنوات داخل مدينة أصداء الترفيهية، ولا تزال التحقيقات جارية بالخصوص لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنها حسب الأصول.وشددت النيابة على المواطنين بحظر نشر أو تداول أية صور فوتوغرافية أو تسجيلات فيديو خاصة بالواقعة التزاما بالقواعد القانونية ومراعاة لمشاعر ذوي المتوفى وتحت طائلة المسؤولية الجزائية.وتقدمت النيابة بالتعزية من ذوي المجني عليه وتسأل الله أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان، لتؤكد على كافة المواطنين.