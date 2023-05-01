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وفاة 6 أشقاء بحادث سير مروع بالسعودية

وفاة 6 أشقاء بحادث سير مروع بالسعودية
جانب من الحادث
رام الله - دنيا الوطن
أودى حادث سير مروع بحياة 6 أشقاء سعوديين من أسرة واحدة، كما تم نقل الوالدين و3 أشقاء آخرين للعناية المركّزة في حالة الخطر.

ووقع الحادث على الطريق الرابط بين محافظة الطائف ومنطقة الباحة، كما تُوفي كذلك قائد المركبة الثانية وهو في منتصف العقد السادس، فيما نجت طفلة واحدة في الرابعة من عمرها وخرجت من الحادث دون إصابات.

وقال شقيق المتوفين محمد سالم الغامدي: "خلال عودة أُسرتي من المدينة المنوّرة للباحة، وعند وصولها للطريق الرابط بين الباحة والطائف، وقع حادث مروري أليم تُوفي فيه 6 أشقاء؛ أكبرهم في السابعة عشرة من عمرها وأصغرهم سنتان ونصف (ريم وسالم ومحمد وسعود ويحيى وحمدان، فيما نُقل أبي وأمي وابنتان (ريناد ومنيرة) وابن (سلطان) للعناية المركزة في مستشفيات الملك فيصل التخصصي بالطائف والملك عبد العزيز التخصصي ومستشفى الأمير سلطان بالطائف".

وأضاف: "من فضل الله تمّ خروج الوالد من العناية المركّزة للتنويم وهو بصحة وعافية، في حين تمّت الصلاة على 6 من أفراد أسرتنا سوياً في صلاة العصر أمس، ودفنهم بمحافظة الطائف".

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