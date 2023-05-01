الإعلام الحكومي بغزة يصدر تحذيراً هاماً بخصوص حادث مدينة أصداء

رام الله - دنيا الوطنعقب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة مساء اليوم الاثنين، على حادثة وفاة طفل في مدينة أصداء الترفيهية جنوب قطاع غزة.وقال رئيس المكتب سلامة معروف، حول الحادث إنه "حادث أليم ولكن الأكثر ألما هو محاولة البعض الاتجار بهذه الروح البريئة التي أزهقت، للحصول على تفاعل أو جمع إعجابات، بنشر مقاطع الفيديو للحدث دون مراعاة مشاعر العائلة، الأمر الذي يتنافى مع ديننا وقيمنا وأخلاقنا".ولفت إلى أنه وفق القانون فإن هذا الفعل يعد مجَّرما ويعاقب مرتكبه، وعليه سيقوم المكتب بتزويد النيابة العامة ببيانات من يقوم بالنشر، لاتخاذ المقتضى القانوني.وأهاب معروف بكل غيور الإبلاغ عبر صفحة المكتب الإعلامي الحكومي عن كل من ينشر هذه المقاطع.