كيف ردت إدارة مدينة أصداء على حادث وفاة الطفل قطيط؟









وكانت الشرطة بغزة قررت مسا اليوم، إغلاق مدينة أصداء الترفيهية بخانيونس مؤقتاً لحين انتهاء التحقيقات واتخاذ إجراءات السلامة في المكان، عقب وفاة طفل داخل حديقة الحيوان بالمدينة مساء اليوم الاثنين.



وكان طفل لقي مصرعه مساء اليوم، متأثراً بجراح خطيرة أصيب بها من قبل أسد داخل حديقة للحيوان في خانيونس جنوب قطاع غزة.



وأفاد المتحدث باسم الشرطة بغزة أيمن البطنيجي، بوفاة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها من قبل أسد بخانيونس.



وأوضح أن الطفل تسلق داخل الحماية المحيطة بقفص الأسد واقترب من إحدى فتحاته ما أدى لإصابته ومن ثم وفاته.



ولفت إلى أن الشرطة قامت بفتح تحقيق في الحادثة على الفور.







رام الله - دنيا الوطنأصدر مجلس إدارة مدينة أصداء الترفيهية جنوب قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، بياناً عقب حادث وفاة طفل بعد تعرضه لهجوم من قبل أحد الحيوانات المفترسة "أسد" داخل المدينة.وقرر مجلس الإدارة وقف العمل في المدينة مؤقتاً والحداد على روح الطفل حمادة نضال حسن قطيط الذي راح ضحية لهذا الحدث الأليم.وأكد أنهم بدأوا بالعمل فوراً مع كافة الجهات الرسمية والعشائرية وفقاً للقانون واحتراماً لعائلة الفقيد، مشدداً أن مجلس الإدارة سيقف عند مسؤولياته في هذا الحدث المؤسف.