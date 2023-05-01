شؤون فلسطينية

الشعبية تنفي ما ورد على لسان سعدات حول انتخابات نقابة الصحفيين

الشعبية تنفي ما ورد على لسان سعدات حول انتخابات نقابة الصحفيين
الجبهة الشعبية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مساء اليوم الاثنين، توضيحاً بخصوص ما نشره أحد المواقع الإخبارية من تصريحات على لسان الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات حول موضوع نقابة الصحفيين.

وأكدت الشعبية في بيانٍ لها عدم صحة ما نشر من قبل إحدى الشبكات الإخبارية، مؤكدةً أنّ سعدات  لم يصرّح أو يوجّه رسالة لأيٍ كان بخصوص نقابة الصحفيين، خصوصاً وأنّ المصادر الرسمية لنقل تصريحات أو رسائل للأمين العام أو أي قيادي هي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وليس سواها.

وشددت الجبهة الشعبية أن نشر الخبر بهذه الطريقة يتجاوز حدود المهنية الصحفية والإعلامية، مُحمّلةً الشبكة الإخبارية المسؤولية الكاملة عن تبعاته.

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