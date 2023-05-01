مركز فلسطين: 900 حالة اعتقال خلال أبريل الماضي

رام الله - دنيا الوطنقال مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الاثنين، إن سلطات الاحتلال صعدت بشكل كبير خلال الشهر الماضي من حملات الاعتقال بحق الفلسطينيين، حيث رصد المركز (900) حالة اعتقال خلال نيسان/ ابريل بينهم 120 طفلاً، و17 سيدة.وأوضح المركز فلسطين، في تقريره الشهري حول الاعتقالات أن الاحتلال صعد خلال الشهر الماضي من سياسة الاعتقال بحق الفلسطينيين وخاصة في مدينة القدس، حيث اعتقلت 440 مواطناً في ليلة واحد خلال اقتحام المصلى القبلي بالمسجد الأقصى وأفرجت عن غالبيتهم بشرط الإبعاد عن البلدة القديمة والمسجد الأقصى.وأشار الى أن حالات الاعتقال من مدينة القدس احتلت النصيب الأكبر بنسبة بلغت ما يزيد عن 75% من إجمالي الاعتقالات، بواقع (660) حالة اعتقال بينهم نساء وأطفال، إضافة الى إصدار مئات أوامر الإبعاد والحبس المنزلي والاعتقال الإداري بحق مقدسيين.بينما اعتقلت قوات الاحتلال خلال شهر نيسان الماضي 7 مواطنين من قطاع غزة، بينهم 4 صيادين، أفرجت عن 3 منهم في اليوم التالي، وأفرجت عن الرابع بعد أسبوع، اضافة الى اعتقال 3 شبان بعد اجتيازهم الحدود شمال وجنوب القطاع.وقال مدير المركز الباحث رياض الأشقر، إن الاحتلال صعد خلال شهر نيسان الماضي من استهداف الأطفال بالاعتقال والحبس المنزلي وفرض الغرامات المالية، حيث رصد (120)، حالة اعتقال لقاصرين، منهم 65 فتى تم اعتقالهم خلال اقتحام المسجد الأقصى منتصف شهر رمضان.بينما استدعت شرطة الاحتلال الطفل المقدسي "محمد إبراهيم العباسي" الذي لم يتجاوز عمره 6 سنوات فقط للتحقيق في مركز الشرطة بحجة امتلاكه لعبه بلاستيك على شكل مسدس.وحولت محاكم الاحتلال ثلاثة قاصرين الى الاعتقال الإداري وهم "يحيى الريماوي" 17 عاماً من رام الله، و "قاسم حوامدة" ١٧ عاماً من الخليل و "جمال عادى" 17 عاماً من الخليل بينما جددت الإداري للمرة الرابعة للفتى جهاد بني جابر (17 عاماً) من نابلس لمدة 4 أشهر إضافية.وأشار الأشقر الى ان حالات الاعتقال بين النساء بلغت (17) سيدة وفتاة، بينهن الفتاة "روضة أبو عجمية " من مخيم الدهيشة، وأصدر الاحتلال بحقها قرار اعتقال ادارى، كما اعتقل الشابة أسماء أبو تكفه من رهط بالنقب بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن في القدس، واعتقل الشابة رحمة مناصرة (20 عامًا) على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس.كما اعتقل المرابطات خديجة خويص، وهنادي حلواني ونفيسة خويص بالقرب من باب الأسباط. واقتادتهن إلى مركز شرطة القشلة وأفرج عنهم مقابل حبس منزلي 5 أيام والإبعاد عن البلدة القديمة 15 يوماً، والشابة المقدسية آلاء الصوص من بيت حنينا وأفرج عنها بشرط الحبس المنزلي ومنع استخدام شبكات التواصل.كما اعتقل الشابّة التركية "أوزغيجان موتلو" (24 عاماً) قرب باب الرحمة في المسجد الأقصى ونقلها الى مركز تحقيق القشلة وأفرج عنها بعد ساعات شرط الإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع.كما اعتقل السيدة عائشة مصطفى ذياب من مدينة رام الله أثناء تواجدها في المسجد الأقصى المبارك، وأفرج عنها بكفالة في اليوم التالي، واعتقل الفتاة هدير عيد، أثناء تواجدها مع خطيبها قرب إحدى بوابات المسجد الأقصى.وأشار الأشقر الى ان حالات الاعتقال بحق المقدسيين خلال نيسان وصلت الى أكثر من (660) حالة بينهم حوالي (440) تم اعتقالهم في ليلة واحد بعد اقتحام المسجد الأقصى المبارك وقمع المعتكفين بداخله، حيث أفرج عن غالبيتهم بشرط الإبعاد عن الأقصى والبلدة القديمة في القدس، بينما أبقي الاحتلال على اعتقال 47 منهم تم تحويلهم إلى مركز المسكوبية.ومن بين المعتقلين من القدس أكثر من 85 قاصراً، بينهم الفتى الجريح عمر إبراهيم أبو ميالة 15عاماً من سلوان والذى اعتقل بعد اطلاق النار عليه من مستوطن واصابته بجراح، بينما اعتقلت 12 سيدة من القدس بينهم زوجة الشهيد حاتم أبو نجمة من بلدة بيت صفافا جنوب غرب القدس منفذ عملية الدهس بالقدس وأطلق سراحها بعد التحقيق لساعات.بينما أصدرت محاكم الاحتلال خلال نيسان ما يزيد عن 500 امر ابعاد غالبيتها عن المسجد الأقصى المبارك ومحيطه، وأصدرت 55 أمر حبس منزلي منها 20 أمر استهدفت قاصرين، وأربعة بحق نساء، فيما أصدرت 7 أوامر اعتقال إداري بحق أسرى مقدسيين.وكشف الأشقر ان محاكم الاحتلال صعدت من إصدار الأوامر الإدارية بحق الاسرى، حيث أصدرت محاكم الاحتلال (265) قرار ادارى خلال نيسان من بينها (157) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت الى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما (108) قراراً صدرت بحق أسري للمرة الأولى، غالبيتهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى وصدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري لفترات مختلفة.ومن بين من صدرت بحقهم قرارات اعتقال إدارية الاسيرة "روضة أبو عجمية" من مخيم الدهيشة لمدة 4 شهور، إضافة الى أربعة قاصرين.