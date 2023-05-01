الشرطة بغزة تقرر إغلاق مدينة أصداء عقب وفاة طفل بعضة أسد

رام الله - دنيا الوطنقررت الشرطة بغزة إغلاق مدينة أصداء الترفيهية بخانيونس مؤقتاً لحين انتهاء التحقيقات واتخاذ إجراءات السلامة في المكان، عقب وفاة طفل داخل حديقة الحيوان بالمدينة مساء اليوم الاثنين.وكان طفل لقي مصرعه مساء اليوم، متأثراً بجراح خطيرة أصيب بها من قبل أسد داخل حديقة للحيوان في خانيونس جنوب قطاع غزة.وأفاد المتحدث باسم الشرطة بغزة أيمن البطنيجي، بوفاة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها من قبل أسد بخانيونس.وأوضح أن الطفل تسلق داخل الحماية المحيطة بقفص الأسد واقترب من إحدى فتحاته ما أدى لإصابته ومن ثم وفاته.ولفت إلى أن الشرطة قامت بفتح تحقيق في الحادثة على الفور.