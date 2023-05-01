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قرار أميري بحل مجلس الأمة الكويتي

قرار أميري بحل مجلس الأمة الكويتي
مجلس الأمة الكويتي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) مساء اليوم الاثنين، صدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة بشكل رسمي.

وكان مجلس الوزراء الكويتي وافق اليوم، على مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة ورفعه لولي عهد الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وكان ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح أعلن في كلمة ألقاها في 17 إبريل الماضي، نيابة عن أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة العشر الأواخر من رمضان، حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية استنادًا إلى المادة 107 من الدستور الكويتي والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر المقبلة.

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