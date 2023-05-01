شؤون فلسطينية

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق عبد الجبار جرار من جنين

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق عبد الجبار جرار من جنين
الأسير عبد الجبار جرار
رام الله - دنيا الوطن
جددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الاعتقال الإداري بحق القيادي في حركة (حماس) عبد الجبار جرار، لأربعة شهور، للمرة الخامسة على التوالي.

وأفادت عائلة جرار أن محكمة الاحتلال العسكرية في سالم جددت له الاعتقال الإداري لأربعة شهور، رغم توجهها للمحكمة العليا لاستصدار حكم جوهري على الأمر الإداري الحالي.

وقالت عائلة جرار إن محكمة الاحتلال قررت تجديد اعتقال الشيخ عبد الجبار للمرة الخامسة على التوالي، قبل أيام من انتهاء موعد الأمر الإداري السابق.

وتعرض جرار للتحقيق في سجن مجدو، وذلك بعد اعتقاله من منزله في مدينة جنين في 15/2/2022.

وكانت مخابرات الاحتلال قبل عدة شهور حوّلت القيادي جرار للتحقيق في محاولة لتلفيق قضية تلقيه أموالاً عام 2018 فيما رفضت المحكمة العسكرية في سالم القضية لضعف البينة.

ويعاني جرار (56 عاماً) من وضع صحي صعب بسبب التهاب حاد بوتر قدمه اليسرى، ولا يقوى على السير أو الوقوف إلا بعكاز، كما أنه لا يستطيع ثني ركبته.

وجاء اعتقاله الأخير بعد 83 يوماً فقط من اعتقال سابق أمضى خلاله عاما كاملا في الاعتقال الإداري، علماً بأنه قضى 15 عاماً من عمره أسيراً في سجون الاحتلال على فترات متفاوتة.

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