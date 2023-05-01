غانتس: لا تقدم بالمحادثات حول خطة إضعاف القضاء

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الجيش الإسرائيلي السباق، رئيس كتلة "المعسكر الوطني" بيني غانتس، اليوم الإثنين، عدم حدوث أي تقدم في المفاوضات الجارية في ديوان رئيس دولة الاحتلال بين المعارضة والحكومة حول خطة الأخيرة لـ “الإصلاح القضائي" وإضعاف جهاز القضاء.وقال غانتس خلال اجتماع كتلته في (كنيست) إن "المحادثات في ديوان الرئيس، وبالرغم من أنه يجري في أجواء جيدة ومحترمة، لا تتقدم في أي قضية وخصوصا ليس في قضية اللجنة لتعيين القضاة".وأضاف أنه "لا أخشى من طريق طويلة، لكن لن نسمح باللعب على الوقت كي يتمكن الائتلاف من دفع التشريعات في الوقت والمكان المريح له، وسنسعى إلى تقدم وتوافقات من خلال التشديد على حل للجنة تعيين القضاة".وتابع غانتس أن "دولة إسرائيل تقف أمام شرخ هائل. وسنبذل كل ما بوسعنا من أجل منع مسّ شديد بالديمقراطية وأن نصل إلى توافقات".وأشار إلى أنه لن يساوم في موضوع تركيبة لجنة تعيين القضاة مضيفاً "لقد ذهبنا إلى هذه الطريق مع عدة مبادئ وفي مقدمتها ألا يكون تسييس لجهاز القضاء. وهذا لم يتغير ولن يتغير. نعم للتوافقات، لا للمساومة".