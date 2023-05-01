كتلة الوحدة العمالية تصدر بيانا بمناسبة يوم العمال العالمي

رام الله - دنيا الوطنأصدرت كتلة الوحدة العمالية الإطار العمالي للجبهة الديمقراطية في فلسطين، اليوم الإثنين، بيانا، بمناسبة اليوم العالمي للعمال.نص البيان كاملاً:بيان الأول من أيارصادر عن كتلة الوحدة العماليةلنواصل النضال من أجل وطن حر يحيى فيه عمالنا وشعبنا بكرامةجماهير شعبنا الفلسطيني المناضل:عاملاتنا الباسلات عمالنا البواسل:يأتي الأول من أيار هذا العام في ظل ظروف سياسية واقتصادية غاية في التعقيد، فتسود الحكومة الفاشية في الكيان الصهيوني وتغولها في عمليات القتل والتنكيل واستباحة الأماكن المقدسة وتوسيع الاستيطان وتهويد القدس ، واستفحال الغلاء وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع نسب البطالة وإجراءات التنكيل والتمييز التي تمارس ضد عمالنا في الداخل والتي كان آخرها استشهاد العامل أمين وردة من محافظة الوسطى، مما بات يهدد حياة عمالنا وشعبنا بالنزول إلى دون مستويات خط الفقر. كل هذه الظروف تزيد من معاناة شعبنا الفلسطيني وطبقته العاملة بشكل خاص.عاملاتنا الباسلات عمالنا البواسل:إن الطبقة العاملة الفلسطينية شكلت على مدار تاريخ النضال الوطني والاجتماعي أداة التغيير الرئيسية سواءً بشهدائها وأسراها وجرحاها في معركة النضال الوطني المتواصل على طريق الحرية والاستقلال الوطني الناجز، أو بنضالاتها النقابية المستمرة من أجل وطن حر ينعم فيه عمالنا بالحماية والعدالة الاجتماعية.إن كل ما تقدم يتطلب من كل مكونات الحركة النقابية الفلسطينية الوقوف عند مسؤولياتها للعمل من أجل:1. إعادة الاعتبار لاتفاق وحدة الحركة العمالية الفلسطينية.2. العمل من أجل أوسع حملات التأطير والتنسيب والدمقرطة للنقابات، والتزامها بأنظمتها ولوائحها.3. تأمين أوسع تحالف وطني للضغط من أجل إعادة قانون الضمان الاجتماعي والاستمرار بالنضال للوصول لمنظومة حماية اجتماعية متكاملة لعمالنا.4. العمل والضغط على الحكومة من أجل الالتزام بنظام الحد الأدنى للأجور وتعديلاته الأخيرة، خاصة للنساء والعاملين والعاملات في القطاعات الاقتصادية الضعيفة.5. العمل على إنصاف المرأة العاملة وتحقيق المساواة لها في الأجور وظروف العمل وفي تعزيز دورها في العمل النقابي.6. الضغط من أجل استكمال تعديلات قانون العمل الفلسطيني من أجل قانون عمل عصري يلبي مصالح عمالنا وموائمته مع معايير العمل العربية والدولية.7. تعزيز صمود شعبنا وعمالنا، ووضع خطط لمعالجة معضلات الفقر والبطالة.8. حشد الطاقات في صفوف النقابات والنضال المطلبي.يدًا بيد من اجل نقابات واسعة وديمقراطية قوية من أجل تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية لعمالنا.المجد والخلود لشهداء الطبقة العاملة وشهداء شعبناالحرية للأسرى والشفاء للجرحىومعاً حتى العودة والحرية والدولة وعاصمتها القدسكتلة الوحدة العمالية- فلسطين1 أيار 2023