التشريعي بغزة يشيد بقرار الجزائر الانسحاب من رئاسة لجنة بالبرلمان الدولي

رام الله - دنيا الوطنعقبت رئاسة المجلس التشريعي بغزة على قرار المجلس الشعبي الوطني الجزائري، الانسحاب من رئاسة "لجنة مكافحة الإرهاب" في الاتحاد البرلماني الدولي بسبب اختيار دولة الاحتلال في عضويتها.وأشادت رئاسة التشريعي بغزة بإعلان المجلس الشعبي الجزائري بانسحاب نائب رئيس المجلس النائب منذر بودن من رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بالبرلمان الدولي بسبب اختيار دولة الاحتلال في عضويتها.وأكدت أن هذا القرار ينسجم مع الموقف الجزائري الثابت تجاه القضية الفلسطينية ورفض التطبيع مع الاحتلال.وجددت استهجانها الشديد لاختيار دولة الاحتلال لعضوية "لجنة مكافحة الإرهاب" في البرلمان الدولي في ظل تصاعد ممارسته العنصرية بشكل يومي ضد الشعب الفلسطيني، وانتهاكاته الصارخة للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.ودعت البرلمانات العربية والإسلامية والمنظمات البرلمانية الدولية كافة أن تحذو حذو البرلمان الجزائري باتخاذ كل ما من شأنه مقاطعة وعزل للاحتلال في مختلف المحافل الدولية.