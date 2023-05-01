شؤون فلسطينية

حمدونة: إدارة السجون تضيق على الأسرى في مرافق العمل التي تخدمهم

حمدونة: إدارة السجون تضيق على الأسرى في مرافق العمل التي تخدمهم
حمدونة
رام الله - دنيا الوطن
أكد الباحث المختص في قضايا الأسرى رأفت حمدونة اليوم الاثنين، أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية منذ تولى بن غفير والحكومة اليمينية المتطرفة تقوم بالكثير من الإجراءات التضييقية بحق الأسرى وعلى رأسها تقليص مرافق العمل التي تخدم الأسرى وتنظم حياتهم وتسهل من المعيشة وتسيير الحياة في السجون كالعمل في المخابز والمطابخ والمغاسل وغيرها.

وأضاف أن الحديث عن عيد العمال في الأول من مايو / آيار من كل عام يذكرنا بمئات العمال الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية، وبنظام السخرة الذي فُرِضَ في بدايات الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية حيث أن سلطات الاحتلال حينها أجبرتهم على العمل في مرافق غير مقبولة مردودها لصالح انتتاج دولة الاحتلال.

وأضاف حمدونة بأن إدارة مصلحة السجون تعرقل المرافق التي تخدم الأسرى " كعمال المطبخ " الذي يخفف الكثير من المعاناة عليهم، ويحافظ على صحتهم ونفسيتهم، ويخفف عنهم عبء الكانتين بسبب شراء الطعام على حسابهم الخاص بسبب طهى الطعام على أيدي اليهود الجنائيين في المطابخ والذي يشمئز من تناوله الأسرى بسبب عدم النظافة وأحياناً المتعمدة.

وطالب حمدونة المؤسسات التي تعنى بالعمال بأهمية النظر لما يعاني منه العمال المعتقلين في سجون الاحتلال، والعمل على الإفراج عنهم، والكف عن استهدافهم وتعذيبهم وأشكال اعتقالهم.

أخبار ذات صلة

التشريعي بغزة يشيد بقرار الجزائر الانسحاب من رئاسة لجنة بالبرلمان الدولي

التشريعي بغزة يشيد بقرار الجزائر الانسحاب من رئاسة لجنة بالبرلمان الدولي

مركز الديمقراطية وحقوق العاملين يؤكد ضرورة تطبيق كافّة القوانين التي تضمن حقوق العمّال

مركز الديمقراطية وحقوق العاملين يؤكد ضرورة تطبيق كافّة القوانين التي تضمن حقوق العمّال

حمدونة: إدارة السجون تضيق على الأسرى في مرافق العمل التي تخدمهم

حمدونة: إدارة السجون تضيق على الأسرى في مرافق العمل التي تخدمهم

الأسير عز الدين عمارنة يواصل إضرابه عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداريّ

الأسير عز الدين عمارنة يواصل إضرابه عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداريّ

أبو بكر يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير قاسم مسلم

أبو بكر يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير قاسم مسلم

الشؤون المدنية توضح مستجدات ملف (لم الشمل وتغيير العنوان)

الشؤون المدنية توضح مستجدات ملف (لم الشمل وتغيير العنوان)

الاحتلال يعتقل صيادين من بحر غزة

الاحتلال يعتقل صيادين من بحر غزة

تدهور الوضع الصحي للأسير قاسم مسلم من نابلس

تدهور الوضع الصحي للأسير قاسم مسلم من نابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

التشريعي بغزة يشيد بقرار الجزائر الانسحاب من رئاسة لجنة بالبرلمان الدولي

التشريعي بغزة يشيد بقرار الجزائر الانسحاب من رئاسة لجنة بالبرلمان الدولي

مركز الديمقراطية وحقوق العاملين يؤكد ضرورة تطبيق كافّة القوانين التي تضمن حقوق العمّال

مركز الديمقراطية وحقوق العاملين يؤكد ضرورة تطبيق كافّة القوانين التي تضمن حقوق العمّال

حمدونة: إدارة السجون تضيق على الأسرى في مرافق العمل التي تخدمهم

حمدونة: إدارة السجون تضيق على الأسرى في مرافق العمل التي تخدمهم

الأسير عز الدين عمارنة يواصل إضرابه عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداريّ

الأسير عز الدين عمارنة يواصل إضرابه عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداريّ

أبو بكر يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير قاسم مسلم

أبو بكر يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير قاسم مسلم

الأسيران الشقيقان رأفت وأكرم حامد يدخلان عامهما الـ20 في سجون الاحتلال

الأسيران الشقيقان رأفت وأكرم حامد يدخلان عامهما الـ20 في سجون الاحتلال

مركز فلسطين: الاحتلال يواصل ملاحقة القاصرين بالاعتقال الإداري

مركز فلسطين: الاحتلال يواصل ملاحقة القاصرين بالاعتقال الإداري

الأسير عز الدين عمارنة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم التاسع على التوالي

الأسير عز الدين عمارنة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم التاسع على التوالي

منوعات

إيمان العاصي تثير الجدل بعد حديثها عن الزواج و الإنجاب

إيمان العاصي تثير الجدل بعد حديثها عن الزواج و الإنجاب

سعد لمجرد يكشف عن موعد طرح أحدث أعماله الغنائية

سعد لمجرد يكشف عن موعد طرح أحدث أعماله الغنائية

بالصور.. لحظة رومانسية تجمع بين كريستيانو وجورجينا

بالصور.. لحظة رومانسية تجمع بين كريستيانو وجورجينا

تامر شلتوت يثير الجدل بعد تصريحه الأخير عن الفنانين

تامر شلتوت يثير الجدل بعد تصريحه الأخير عن الفنانين

وفاة الفنان مصطفى درويش عن عمر يناهز 43 عاماً

وفاة الفنان مصطفى درويش عن عمر يناهز 43 عاماً

بالصور.. نيللي كريم تتألق بإطلالة صيفية

بالصور.. نيللي كريم تتألق بإطلالة صيفية

شاهد.. بسمة بوسيل تخطف الأنظار برفقة ابنتيها

شاهد.. بسمة بوسيل تخطف الأنظار برفقة ابنتيها

ما تفاصيل إيقاف مسلسل وسط البلد نهائياً؟

ما تفاصيل إيقاف مسلسل وسط البلد نهائياً؟

شيرين عبد الوهاب تكشف مفاجأة لجمهورها ومعجبيها

شيرين عبد الوهاب تكشف مفاجأة لجمهورها ومعجبيها

سوزان نجم الدين تصاب بالتهاب حاد في الوجه

سوزان نجم الدين تصاب بالتهاب حاد في الوجه

عربي

التعاون الإسلامي تعقد اجتماعًا طارئًا للجنة التنفيذية لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان

التعاون الإسلامي تعقد اجتماعًا طارئًا للجنة التنفيذية لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان

انسحاب الجزائر من رئاسة لجنة بالبرلمان الدولي بسبب إسرائيل

انسحاب الجزائر من رئاسة لجنة بالبرلمان الدولي بسبب إسرائيل

هدنة جديدة في السودان لمدة 72 ساعة

هدنة جديدة في السودان لمدة 72 ساعة

محكمة عسكرية إسرائيلية تمدد اعتقال النائب الأردني العدوان ثمانية أيام أخرى

محكمة عسكرية إسرائيلية تمدد اعتقال النائب الأردني العدوان ثمانية أيام أخرى