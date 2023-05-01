شؤون فلسطينية

الأسير عز الدين عمارنة يواصل إضرابه عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداريّ

الأسير عز الدين عمارنة يواصل إضرابه عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداريّ
الأسير عمارنة
رام الله - دنيا الوطن
يواصل المعتقل الضرير مجد عمارنة (51 عامًا)، من بلدة يعبد/جنين، والمعروف (بالشيخ عز الدين عمارنة)، إضرابه عن الطعام لليوم التاسع على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداريّ.

وقال نادي الأسير، إنّ المعتقل عمارنة، عدا عن كونه ضرير، فإنه يعاني من عدة مشاكل صحيّة، وهو بحاجة إلى رعاية، ومتابعة صحية بشكل دائم، ومع مرور الوقت على الإضراب، فإن المخاطر على حياته تزداد.

وبيّن نادي الأسير، أن إضراب المعتقل عمارنة، يأتي في ظل التصاعد المستمر في أعداد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، حيث تجاوز عددهم الـ1000 معتقل، وهذه النسبة هي الأعلى منذ عام 2003.

ولفت إلى أنّ قوات الاحتلال اعتقلته في تاريخ 21 شباط 2022، وقد صدر بحقّه ثلاثة أوامر اعتقال إداريّ منذ ذلك الحين، الأمر الأول والثاني مدتهما 6 شهور، فيما صدر بحقّه أمر ثالث في شهر آذار الماضي، لمدة أربعة شهور، علمًا أنّه أسير سابق أمضى نحو تسع سنوات جلّها رهنّ الاعتقال الإداريّ.

وحمّل نادي الأسير، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته، وطالب كافة الجهات المختصة، والمستويات بالتدخل من أجل إنهاء اعتقاله الإداريّ التعسفيّ، والإفراج عنه.

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