أبو بكر يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير قاسم مسلم

رام الله - دنيا الوطنحمل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإدارة سجونها، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير قاسم مسلم، والذي يمارس بحقه كغيره الكثيرين من الأسرى المرضى جريمة الإهمال الطبي المتعمد .وقال أبو بكر، إن الأسير مسلم والقابع في "سجن جلبوع " يعاني من تشنجات عصبية في قدميه، وما زالت إدارة السجن رافضةً اعطائه إبرة خاصة لمعالجتها، ويعاني من ارتفاع في ضغط الدم وزيادة في نسبة السكر، وأوجاع دائمة في العمود الفقري، وكل هذه الأمراض أصيب بها أثناء وجوده داخل زنازين السجن .وطالب أبو بكر المجتمع الدولي الخروج عن صمته، والذي يعطي هذا الاحتلال كل المساحات لارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبطالنا في السجون والمعتقلات، وأنه من الواضح أن كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لم يعد لها اي قيمة او وجود أمام ممارسات وجرائم هذا الاحتلال.