الشؤون المدنية توضح مستجدات ملف (لم الشمل وتغيير العنوان)

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم الهيئة العامة للشؤون المدنية عماد قراقرة، اليوم الإثنين، إن الوزير حسين الشيخ، والهيئة يجرون جهودًا كبيرة من أجل استصدار موافقات جديدة بـ (لم الشمل).وأضاف قراقرة، في تصريحات له، خلال وقفة للمواطنين أمام مقر هيئة الشؤون المدنية في رام الله، أن موضوع (لم الشمل، وتغيير العنوان)، توقّف منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.ودعا المواطنين إلى الصبر والانتظار، على أمل الحصول على موافقات جديدة، إثر الجهود المبذولة التي تُجرى، مضيفاً أنه: "لا يوجد حتى الآن أي وعود، أو تواريخ محددة بخصوص الحصول على موافقات لم شمل".