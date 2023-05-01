دولي

الرئيس الإسرائيلي يجتمع برئيس مجلس النواب الأميركي

الرئيس الإسرائيلي يجتمع برئيس مجلس النواب الأميركي
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
استضاف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ظهر اليوم الاثنين، رئيس مجلس النواب الأميركي كيفين مكارثي، في أول زيارة له إلى إسرائيل.

وأفاد مكتب هرتسوغ بأن الجانبين عقدا اجتماع عمل مغلق، تلاه اجتماع دبلوماسي أوسع حضره مستشارو هرتسوغ، وسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة مايكل هيرزوغ، و17 عضوا في الكونغرس وصلوا مع رئيس مجلس النواب كجزء من وفد من الحزبين.

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان "الشراكة القوية بين إسرائيل والولايات المتحدة، وركزا على سبل تعميق التعاون بين الدولتين في مختلف المجالات".

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