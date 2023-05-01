تدهور الوضع الصحي للأسير قاسم مسلم من نابلس

رام الله - دنيا الوطنقال نادي الأسير الفلسطينيّ، إنّ تدهورًا طرأ مؤخرًا على الوضع الصحيّ للأسير قاسم مسلم (54 عامًا) من بلدة تلفيت بمحافظة نابلس، والمعتقل منذ عام 2000، والمحكوم بالسّجن لمدة 30 عامًا.وأوضح نادي الأسير، اليوم الإثنين، أنّ الأسير مسلم القابع في سجن (جلبوع)، عانى مؤخرًا من تشنجات متكررة في أرجله، ومشاكل في الأعصاب، وترفض إدارة السّجن تزويده بالعلاج اللازم، وإلى جانب ذلك، فإنه يعاني من ارتفاع في ضغط الدم منذ عام 2008، ومن السكري منذ عام 2014، ومشاكل دائمة في العمود الفقري منذ نحو 10 سنوات.يُشار إلى أنّ الأسير مسلم واجه عقب اعتقاله عام 2000، تحقيقا قاسيًا وطويلًا، وحرم الاحتلال زوجته من زيارته بعد اعتقاله لمدة أربع سنوات متتالية.والأسير مسلم متزوج وأب لخمسة أبناء، كانت أكبر بناته تبلغ من العمر 9 سنوات حينما اعتُقل، وأصغرهم نجله رأفت، وكان يبلغ من العمر في حينه شهرين ونصفا.حُكم عليه الاحتلال بالسجن لمدة 23 عامًا، ولاحقا أضيف على حكمه 7 سنوات، ليصبح حكمه 30 عامًا.