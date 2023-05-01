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تطورات السودان: تواصل الاشتبكات بين الجيش والدعم السريع

تطورات السودان: تواصل الاشتبكات بين الجيش والدعم السريع
اشتباكات قرب محيط مطار الخرطوم
رام الله - دنيا الوطن
تجددت اليوم الإثنين، اشتباكات متقطعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بزعامة محمد حمدان دقلو "حمديتي" في العاصمة السودانية الخرطوم.

وشهدت مناطق أخرى هدوءا نسبيا مع دخول القتال بين الجيش وقوات "الدعم السريع" أسبوعه الثالث رغم الهدنة الجديدة المعلنة.

وأبلغ شهود عيان لوكالة (الأناضول)، أن أصوات إطلاق النار تجددت، جنوبي العاصمة الخرطوم، وأن طائرات حربية ما زالت تحلق في أنحاء جنوب العاصمة.

ووفقا للشهود، فإن أحياء مدن أم درمان (غرب) وبحري (شمال) شهدت هدوءا نسبيا، والأسواق فتحت أبوابها أمام حركة المواطنين.

ومساء الأحد، أعلن الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" الموافقة على تمديد الهدنة الإنسانية في البلاد 72 ساعة إضافية، إثر مساع أمريكية سعودية، في ظل مواصلة عمليات إجلاء المواطنين الأجانب من البلاد.

ومنذ 15 نيسان الجاري، تشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، يتبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها عقب توجه قوات تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر.

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