شؤون فلسطينية

مركز فلسطين: الاحتلال يواصل ملاحقة القاصرين بالاعتقال الإداري

مركز فلسطين: الاحتلال يواصل ملاحقة القاصرين بالاعتقال الإداري
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال تواصل سياستها الإجرامية بحق القاصرين الفلسطينيين واحتجازهم تحت قانون الاعتقال الإداري التعسفي.

وأوضح مركز فلسطين أن محكمة الاحتلال العسكرية جددت الاعتقال للمرة الرابعة على التوالي بحق الفتى جهاد ماهر بني جابر (17 عاماً) من بلدة عقربا لمدة 4 أشهر إضافية دون تهمه، بحجة وجود ملف سري له رغم صغر سنه، وهو معتقل منذ مايو من العام الماضي.

وأشار إلى أن الاحتلال يعتقل ثمانية من القاصرين تحت سياسة الاعتقال الإداري، وكان أصدر العشرات من الأوامر الإدارية والتي لاحقت القاصرين ما بين جديد وتجديد خلال العام الماضي والجاري.

وبين المركز أن محاكم الاحتلال كانت حولت مؤخراً القاصرين يحيى محمد الريماوي من بيت ريما غرب رام الله، والفتى الأسير قاسم محمد حوامدة من الخليل والفتى الأسير  جمال محمد عادي من بلدة بيت أمر شمال الخليل إلى الاعتقال الإداري بحجة الملف السرى.

ويستخدم الاحتلال الاعتقال الإداري، كأداة عقاب جماعي بحق الفلسطينيين بحيث طال كافة شرائح المجتمع بهدف استنزاف أعمارهم دون سند قانونى،  بناءً على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها.

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