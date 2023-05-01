شؤون فلسطينية

الأسير عز الدين عمارنة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم التاسع على التوالي

الأسير عز الدين عمارنة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم التاسع على التوالي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يواصل الأسير عز الدين عمارنة من جنين، إضرابه المفتوح عن الطعام، لليوم الثامن على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري.

وكانت عائلة الأسير عمارنة، حذرت، من تدهور وضعه الصحي حال استمراره في الإضراب عن الطعام، في ظل ما يعانيه من أمراض.

وأعلن عمارنة، الأحد الماضي، شروعه بالإضراب عن الطعام، رفضا لاعتقاله الإداري، وطالبت عائلته بحريته وإنهاء اعتقاله الإداري فوراً وبلا شروط، مطلقا على هذه المعركة بـ “صرخة عزّ”.

وقالت زوجة الأسير عمارنة، إن زوجها يقبع في أقسام الأسرى في سجن النقب، مؤكدة أن الاحتلال عزله لعدة ساعات، قبل أن يعيده للأقسام إثر تهديد الأسرى بالإضراب الجماعي معه حال إبقائه بالزنازين.

وأوضحت أن زوجها الكفيف يعاني من عدة أمراض، أهمها إصابته بقرحة في المعدة خلال تواجده بالسجن، وانتفاخ في قدمه منذ 4 شهور إثر ارتطامها بجسم داخل الأقسام، مشيرة إلى أن إدارة السجن لم توفر له العلاج اللازم.

وعن آخر زيارة للأسير عمارنة، تحدثت أنها زارت زوجها ونجليها "مجاهد" و"أحمد" في شهر فبراير/ شباط الماضي لمدة 45 دقيقة للأسرى الثلاث، مؤكدة أن الاحتلال رفض تمديد وقت الزيارة.

ولفتت إلى أنها قدمت لزيارة نجليها وزوجها في شهر مايو/ أيار، موضحة أن الاحتلال لن يسمح لها بزيارة زوجها كونه مضرب عن الطعام.

وأصدرت محكمة الاحتلال العسكرية في شباط/ فبراير الماضي أمر اعتقال إداري جديد، بحق عمارنة (52 عاما) لأربعة أشهر جديدة.

أخبار ذات صلة

الأسيران الشقيقان رأفت وأكرم حامد يدخلان عامهما الـ20 في سجون الاحتلال

الأسيران الشقيقان رأفت وأكرم حامد يدخلان عامهما الـ20 في سجون الاحتلال

وفاة نزيل إثر تدهور مفاجئ بوضعه الصحي.. والداخلية بغزة تفتح تحقيقًا

وفاة نزيل إثر تدهور مفاجئ بوضعه الصحي.. والداخلية بغزة تفتح تحقيقًا

مركز فلسطين: الاحتلال يواصل ملاحقة القاصرين بالاعتقال الإداري

مركز فلسطين: الاحتلال يواصل ملاحقة القاصرين بالاعتقال الإداري

الأسير عز الدين عمارنة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم التاسع على التوالي

الأسير عز الدين عمارنة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم التاسع على التوالي

جيش الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم العاشر على التوالي

جيش الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم العاشر على التوالي

التعليم البيئي يُنظم مهرجان الربيع ويُعلن الفائزين بمسابقاته السنوية

التعليم البيئي يُنظم مهرجان الربيع ويُعلن الفائزين بمسابقاته السنوية

حماس تنعى الشهيد اللدعة وتؤكد استمرار المقاومة والتصدي للاحتلال

حماس تنعى الشهيد اللدعة وتؤكد استمرار المقاومة والتصدي للاحتلال

طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الأسيران الشقيقان رأفت وأكرم حامد يدخلان عامهما الـ20 في سجون الاحتلال

الأسيران الشقيقان رأفت وأكرم حامد يدخلان عامهما الـ20 في سجون الاحتلال

مركز فلسطين: الاحتلال يواصل ملاحقة القاصرين بالاعتقال الإداري

مركز فلسطين: الاحتلال يواصل ملاحقة القاصرين بالاعتقال الإداري

الأسير عز الدين عمارنة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم التاسع على التوالي

الأسير عز الدين عمارنة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم التاسع على التوالي

التعليم البيئي يُنظم مهرجان الربيع ويُعلن الفائزين بمسابقاته السنوية

التعليم البيئي يُنظم مهرجان الربيع ويُعلن الفائزين بمسابقاته السنوية

حماس تنعى الشهيد اللدعة وتؤكد استمرار المقاومة والتصدي للاحتلال

حماس تنعى الشهيد اللدعة وتؤكد استمرار المقاومة والتصدي للاحتلال

انطلاق فعاليات المؤتمر الثاني لجمعية صندوق دعم الطالب الفلسطيني (PSSF) في جامعة النجاح

انطلاق فعاليات المؤتمر الثاني لجمعية صندوق دعم الطالب الفلسطيني (PSSF) في جامعة النجاح

الديمقراطية: عمال فلسطين عماد رئيسي لانتصار المقاومة على مشروع الاحتلال

الديمقراطية: عمال فلسطين عماد رئيسي لانتصار المقاومة على مشروع الاحتلال

خاطر: إضراب الأسرى نمط مواجهة ومعركة متجددة ضد طغيان الاحتلال

خاطر: إضراب الأسرى نمط مواجهة ومعركة متجددة ضد طغيان الاحتلال

منوعات

إيمان العاصي تثير الجدل بعد حديثها عن الزواج و الإنجاب

إيمان العاصي تثير الجدل بعد حديثها عن الزواج و الإنجاب

سعد لمجرد يكشف عن موعد طرح أحدث أعماله الغنائية

سعد لمجرد يكشف عن موعد طرح أحدث أعماله الغنائية

بالصور.. لحظة رومانسية تجمع بين كريستيانو وجورجينا

بالصور.. لحظة رومانسية تجمع بين كريستيانو وجورجينا

تامر شلتوت يثير الجدل بعد تصريحه الأخير عن الفنانين

تامر شلتوت يثير الجدل بعد تصريحه الأخير عن الفنانين

وفاة الفنان مصطفى درويش عن عمر يناهز 43 عاماً

وفاة الفنان مصطفى درويش عن عمر يناهز 43 عاماً

بالصور.. نيللي كريم تتألق بإطلالة صيفية

بالصور.. نيللي كريم تتألق بإطلالة صيفية

شاهد.. بسمة بوسيل تخطف الأنظار برفقة ابنتيها

شاهد.. بسمة بوسيل تخطف الأنظار برفقة ابنتيها

ما تفاصيل إيقاف مسلسل وسط البلد نهائياً؟

ما تفاصيل إيقاف مسلسل وسط البلد نهائياً؟

شيرين عبد الوهاب تكشف مفاجأة لجمهورها ومعجبيها

شيرين عبد الوهاب تكشف مفاجأة لجمهورها ومعجبيها

سوزان نجم الدين تصاب بالتهاب حاد في الوجه

سوزان نجم الدين تصاب بالتهاب حاد في الوجه

عربي

التعاون الإسلامي تعقد اجتماعًا طارئًا للجنة التنفيذية لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان

التعاون الإسلامي تعقد اجتماعًا طارئًا للجنة التنفيذية لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان

انسحاب الجزائر من رئاسة لجنة بالبرلمان الدولي بسبب إسرائيل

انسحاب الجزائر من رئاسة لجنة بالبرلمان الدولي بسبب إسرائيل

هدنة جديدة في السودان لمدة 72 ساعة

هدنة جديدة في السودان لمدة 72 ساعة

محكمة عسكرية إسرائيلية تمدد اعتقال النائب الأردني العدوان ثمانية أيام أخرى

محكمة عسكرية إسرائيلية تمدد اعتقال النائب الأردني العدوان ثمانية أيام أخرى