التعليم البيئي يُنظم مهرجان الربيع ويُعلن الفائزين بمسابقاته السنوية

نظم مركز التعليم البيئي التابع للكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة، مهرجان الربيع السنوي (يافعون يعتزّون بهويتهم الوطنية ويحمون بيئتهم)، كما أعلن الفائزين بمسابقته السنوية.







وشمل المهرجان، الذي احتضنته الحديقة النباتية للمركز في حرم مدرسة طاليثا قومي، فعاليات فنية وتراثية، وافتتاح معرض صور ورسومات من إبداعات الطلبة.

رام الله - دنيا الوطنوافتتح المهرجان المدير التنفيذي للمركز سيمون عوض، بحضور مديرين ومعلمين من مدارس بيت لحم ورام الله والبيرة، فيما شارك 220 طالبًا من: الإنجيلية اللوثرية، والبطريركية للروم الكاثوليك، ودار الكلمة، وطاليتا قومي، والإخاء الإسلامية، والرعاة الأرثوذكسية، وبنات عايدة الأساسية في تقديم لوحات فنية وعروض إبداعية ومعزوفات وأغنيات وطنية ومسرحيات بيئية.وقال عوض إن المهرجان تحول إلى تقليد سنوي يبعث الأمل في نفوس الطلبة، ويجدد إيمان المركز والكنيسة بأن الأجيال المقبلة ستكون قادرة على تعزيز الهوية والانتماء للأرض والبيئة والمحافظة عليها.وأكد أن المهرجان يجمع المدارس بمديريها ومعلميها وطلبتها وأولياء أمورها لعرض إبداعات طلبة برنامج الهوية الوطنية والنوادي البيئية، ويرصد كنوز التنوع الحيوي، والتفاعل مع مكونات الهوية الوطنية بالصور الفوتوغرافية، واللوحات الفنية، والنصوص الإبداعية.واختُتم المهرجان بتوزيع جوائز على الفائزين في مسابقات الربيع، بمشاركة مديري المدارس أنطون نصار، وجورجيت الربضي، وماتيا سولف، وخولة الهماش، في حقل الرسم لبرنامج الهوية الوطنية نالت زين الهواش من البطريركية للروم الكاثوليك الجائزة الأولى، وحلت ثانية ألين الشاعر من طاليثا قومي، بينما حظيت هداية درس من "الإخاء الإسلامية" بالمركز الأول، وتبعها يعقوب أبو عبارة من "طاليثا قومي" عن فئة النوادي البيئية.وفي منافسات التصوير للهوية الوطنية نالت الجائزة الأولى تولاي مصلح من البطريركية للروم الكاثوليك، وحل ثانيًا فراس صلاح من "الإنجيلية اللوثرية"، وجنى عبد ربه من "بنات عايدة الأساسية" ثالثة، وجاءت ريّان النجار من "عايدة الأساسية" في المركز الأول عن فرع النوادي البيئية، وحل ثانيًا سراج خضر من "دار الكلمة".فيما انتزعت المركز الأول في مسابقة الكتابة الإبداعية للهوية الوطنية راما الأعور من "الرجاء الإنجيلية اللوثرية"، وجاءت إيلينا المساعيد من "بنات عايدة الأساسية" ثانية. أما في فئة النوادي البيئية فاستحقت المركز الأول عفاف خماش من "الرجاء الإنجيلية اللوثرية"، ونالت الثاني شهد الهندي من "دار الكلمة".وتشكلت لجان التحكيم من مصور وكالة (وفا) أحمد مزهر، وأستاذي التصوير في جامعة بيت لحم مصطفى بدر وجريس بصير، والفنانات كتيي وديالا الشوملي، وهاربر، وأورتي أبو سرحان، والصحفي عبد الباسط خلف، والمشرفة التربوية جوان عيّاد.