حماس تنعى الشهيد اللدعة وتؤكد استمرار المقاومة والتصدي للاحتلال

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى شعبنا، الفتى جبريل محمد كمال اللدعة (17 عامًا)، الذي استشهد خلال التصدي لقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم عَقْبة جَبِر فجر اليوم الإثنين.

رام الله - دنيا الوطنوحيت حركة حماس في تصريح صحفي اليوم الإثنين، "أهلنا الصامدين في عَقْبة جَبِر، داعيةً الشبان لمواصلة طريق المقاومة والإِثْخان في الاحتلال، ليدرك أن اقتحام مدننا وبلداتنا ليس نزهة، وأن اقتحاماته ستتحول إلى معركة لن يخرج منها إلا خاسرًا".وتقدمت الحركة بالتعزية من ذوي الشهيد ومحبيه، داعيةً إلى النفير الدائم في كل المناطق والاشتباك مع قوات الاحتلال ومستوطنيه وإشعال نقاط التماس، دفاعًا عن شعبنا ونصرة للمسجد الأقصى المبارك.