طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء
أعلنت وزارة الداخلية في غزة ، اليوم الإثنين، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء 2 مايو 2023.
وقالت الوزارة: إن السفر السفر عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء، سيكون للحافلة الثالثة من كشف المسافرين رقم (2023/17): للتحميل اضغط هنا
وأضافت: كما سيكون الحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/17): للتحميل اضغط هنا
وشددت الوزارة على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، والتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.
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