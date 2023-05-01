شؤون فلسطينية

طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء
معبر رفح
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية في غزة ، اليوم الإثنين، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء 2 مايو 2023.

وقالت الوزارة: إن السفر السفر عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء، سيكون للحافلة الثالثة من كشف المسافرين رقم (2023/17): للتحميل اضغط هنا

وأضافت: كما سيكون الحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/17): للتحميل اضغط هنا

وشددت الوزارة على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، والتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

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