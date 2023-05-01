شؤون فلسطينية

خاطر: إضراب الأسرى نمط مواجهة ومعركة متجددة ضد طغيان الاحتلال

خاطر: إضراب الأسرى نمط مواجهة ومعركة متجددة ضد طغيان الاحتلال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الكاتبة والناشطة السياسية لمى خاطر، أن إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام في سجون الاحتلال، نمط لمواجهة ظلم وطغيان المحتل ومعركة متجددة لانتصار إرادتهم الصلبة.

وأشادت خاطر بمعركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها الشيخ خضر عدنان والأسير القيادي عز الدين عمارنة، رفضاً لسياسات الاحتلال الظالمة بحقهم داخل المعتقلات.

ويواصل القيادي عمارنة إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم التاسع على التوالي، رفضاً لاعتقاله الإداري، رغم تدهور وضعه الصحي، كونه كفيف ويعاني من عدة أمراض.

ولفتت خاطر إلى أنّ الشيخ خضر عدنان والمضرب عن الطعام منذ 86 يوماً، متسمك بخيار الإضراب على مدار عشر سنوات، وكلما اعتقله الاحتلال، لمواجهة سجانه.

وأوضحت أن "قضية الإضراب باتت في عرف الشيخ خطر نمط مواجهة ومعركة متجددة، ويشرع فيها لواء الإقدام والإباء، وعنفوان الإرادة، ويحرم فيها عدوه من تسجيل لحظة انتصار عليه، ولو كان الثمن جوعه وتعبه المضني في كل اعتقال".

وذكرت أنه "في كل زمان يبقى هناك نفرٌ قليل من الرجال تظل ممانعتهم عالية أمام محاولات الكسر والإخضاع، ويتمسكون بأعلى قمة في سارية التمرد على الظلم والأسر والطغيان، فيصبحون مع الوقت راية ومنارة، وهامة صلبة لا تنكسر، وهذا حال الشيخ خضر ونفر آخر من الرجال الأفذاذ".

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