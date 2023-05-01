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التعاون الإسلامي تعقد اجتماعًا طارئًا للجنة التنفيذية لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان

التعاون الإسلامي تعقد اجتماعًا طارئًا للجنة التنفيذية لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بناء على دعوة من المملكة العربية السعودية، رئيس القمة الإسلامية الحالية، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعا طارئا، يوم الأربعاء المقبل، بمقر الأمانة العامة في جدة لمناقشة تطورات الأوضاع في جمهورية السودان.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، أن اجتماع اللجنة التنفيذية الطارئ يعكس اهتمام الدول الأعضاء بالأحداث الجارية في السودان وحرصا منها على إعادة الأمن والاستقرار بها.

وجدد الأمين العام مناشدته بوقف إطلاق النار الدائم في السودان واللجوء إلى الحوار صونا لأمن وسلامة الشعب السوداني والدولة السودانية ومقدراتها واستئناف العملية السياسية.

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