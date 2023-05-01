الخارجية تكشف آخر جهود إجلاء الرعايا والطلبة من السودان

قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير، أحمد الديك، إن آخر الحافلات في عملية الاجلاء انطلقت، اليوم الإثنين، بنجاح من الخرطوم باتجاه بورتسودان وعلى متنها مؤخرة القوات من أبناء الثورة الفلسطينية الذين كانوا يتواجدوا طيلة المرحلة الماضية في الخرطوم، في حين أقلعت الطائرة التي تقل المجموعة الأولى من أبناء شعبنا الذين وصلوا إلى جدة باتجاه مطار الملكة علياء الدولي في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والتي من ضمنها طلبتنا العسكريين.





وأضافت الوزارة: حيث ستتوجه المجموعة عصر هذا اليوم من المطار الى ارض الوطن وسيكون في استقبالها عطوفة محافظ أريحا والأغوار اللواء جهاد أبو العسل والسفير، أحمد الديك ومدير عام المعابر والحدود نظمي مهنا وعدد آخر من المسؤولين الفلسطينيين وكبار مسؤولي الأجهزة الأمنية الفلسطينية والشرطة في اريحا بالإضافة إلى أسرهم وذويهم.







وقال السفير الديك أيضاً: إن المجموعة الثانية التي توجهت إلى معبر ارقين وصلت بالفعل وبسلامة إلى المعبر ويقوم طاقم سفارة دولة فلسطين في القاهرة بعمل ما يلزم للانتهاء من ترتيبات دخولهم بالتعاون والتنسيق التام وبتسهيلات كبيرة من الأشقاء في جمهورية مصر العربية الشقيقة حيث سيتم نقلهم في حافلات جهزتها سفارة دولة فلسطين في القاهرة باتجاه معبر رفح في طريقهم إلى أسرهم وذويهم في قطاع غزة.







وأضاف أن خلية الأزمة في الوزارة وسفارة دولة فلسطين في الخرطوم تتابع على مدار الساعة قضية اجلاء ما يقارب 42 طالبا وصلوا بطرق مختلفة إلى بورتسودان وهم بانتظار اجلائهم قريباً من خلال البواخر السعودية.

وأكمل الديك: بذلك تعلن وزارة الخارجية والمغتربين عن الانتهاء من عملية إجلاء جميع رعايانا وطلبة دولة فلسطين الذين عبروا عن رغبتهم وتواصلوا معنا للخروج من السودان عامة والخرطوم بشكل خاص، وذلك بتكاليف باهضة تم تغطيتها بمكرمة من الرئيس محمود عباس، هذا وستواصل خلايا الأزمة عملها في متابعة جميع المواطنين والطلبة الذين قرروا البقاء في السودان لاعتبارات مختلفة تتعلق بهم، وهي في حالة تواصل دائم معهم للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، وستواصل عملها على مدار الساعة لتقديم الاجلاء أو العون لأية حالات مستجدة.





بهذا الصدد، أعربت وزارة الخارجية والمغتربين وباسم دولة فلسطين رئيساً وحكومةً وشعباً عن جزيل شكرها وتقديرها وعرفانها للأشقاء في الدول العربية الشقيقة المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية ملوكاً ورؤساء وحكومات وشعوب على جميع ما قدموه من دعم وإسناد ومواقف اخوية صادقة مكنت دولة فلسطين من إجلاء رعاياها.







كما وأكد الديك أن دولة فلسطين استطاعت أن تنجز هذا الواجب تجاه مواطنيها بكفاءة واقتدار، وأن تحافظ على سلامة مواطنيها وطلبتها بتوجيهات من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية وبقيادة وتعليمات وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي.





وزاد: دولة فلسطين تفتخر بجميع طواقمها التي عملت على مدار الساعة وتحملت المشاق والصعاب لإنجاز هذه المهمة على أكمل وجه، خاصة خلايا الأزمة العاملة في مقر الوزارة وسفارة دولة فلسطين بالخرطوم، وخلايا الأزمة وفرق العمل في سفارة دولة فلسطين بالرياض والقاهرة والقنصلية العامة لدولة فلسطين في جدة.







وتمنى السفير الديك السلامة والأمن والاستقرار والازدهار لجميع الدول العربية وشعوبها الشقيقة ولشعبنا أن ينال حريته واستقلاله وينعم بالعودة والأمن والازدهار في دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

رام الله - دنيا الوطن