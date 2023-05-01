شؤون فلسطينية

المرور بغزة: وفاة و5 إصابات في حوادث السير خلال الـ24 ساعة الماضية

المرور بغزة: وفاة و5 إصابات في حوادث السير خلال الـ24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، الأحد، وفاة طفل وإصابة 5 مواطنين جراء حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت شرطة المرور والنجدة: "إن الطفل محمد إياد سليمان القرا 5 سنوات من سكان بلدة خزاعة شرقي محافظة خانيونس، توفي جراء دهسه من قبل تكتك في شارع (أبو رجلية) في البلدة.

وأشارت الشرطة إلى أنه تم فتح تحقيق وتوقيف السائق (م . ر)، وحجز التكتك، ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وأوضحت أن 12 حادث سير وقعت خلال 24 ساعة الماضية نتجت عنها حالة الوفاة و5، ثلاث منها بجروح متوسطة، واثنتين بجروح طفيفة.

وأشارت الشرطة إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 14 مركبة ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث.

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