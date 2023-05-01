الاحتلال يقمع الأسرى في سجني مجدو وريمون ويجري تفتيشات استفزازية

وصعّدت حكومة الاحتلال المتطرفة من انتهاكاتها وجرائمها الممنهجة ضد الأسرى، الذين يدافعون عن كرامة وحرية شعبهم.

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات القمع التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قسمين في سجني "مجدو" و"ريمون"، ونفذت تفتيشات استفزازية بحق الأسرى الفلسطينيين.واقتحمت قوات الاحتلال قسم (2) بسجن مجدو، وقسم (6) بسجن ريمون، وأجرت تفتيشات استفزازية لغرف الأسرى، وعبثت بمقتنياتهم.ويقبع 4900 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يعاني أغليهم من ظروف اعتقالية قاسية، بينهم 31 أسيرة يقبعن في سجن "الدامون"، فيما يحتجز الاحتلال 160 طفلاً في سجن "عوفر" و"مجدو" و"الدامون".