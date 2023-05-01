المبادرة الوطنية تدعو للتصدي لقرار الاحتلال هدم مدرستي عين سامية وجب الذيب

أدانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية قرار الاحتلال بهدم مدرستي عين سامية وجب الذيب بالضفة الغربية، والذي يأتي في إطار الهجمة الشرسة والحرب العنصرية التي يشنها الاحتلال والفاشيون المتطرفون على شعبنا الفلسطيني.





وأشارت حركة المبادرة إلى خطورة هذا القرار العنصري الإجرامي، والذي لا يطال فقط هاتين المدرستين؛ بل يهدد 55 مدرسة بالهدم في مناطق مختلفة بالضفة بهدف مواصلة التوسع الاستيطاني والضم والتهويد على حساب الأرض الفلسطينية.





رام الله - دنيا الوطنودعت لتعرية ما يقوم به الاحتلال من جرائم تطال مختلف المكونات الفلسطينية والتصدي لها عبر دعم صمود المناطق المهددة وتصعيد وتيرة المقاومة بالتوازي مع فرض أوسع حملة مقاطعة وعزل لهذا الاحتلال العنصري.