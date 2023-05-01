الاحتلال يعتقل أربعة شبان من جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 4 شبان من محافظة جنين.





وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب نور حمدان أثناء مروره على حاجز عسكري "دوتان" بالقرب من بلدة يعبد ليلة أمس.

رام الله - دنيا الوطنواعتقلت قوات الاحتلال الشاب مهدي الشرقاوي من منزله في بلدة الزبابدة، والشاب محمد رفعت ربايعة من بلدة ميثلون، والشاب محمد عبد الفتاح يحيى من قرية العرقة.كما سلمت الشبان رجا عايد واكد، وصالح قابل واكد، ومحمد إسلام يحيى بلاغات لمراجعة مخابراته في معسكر سالم بعد مداهمة منازلهما في العرقة.