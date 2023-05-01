دولي

غوتيريش يتخذ قرارًا بشأن السودان في ضوء تفاقم أزمتها

غوتيريش يتخذ قرارًا بشأن السودان في ضوء تفاقم أزمتها
أنطونيو غوتيريش
رام الله - دنيا الوطن
اتخذ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين، بشأن السودان في ظل تفاقم أزمتها الحالية.

وقال غوتيريش: قررنا إرسال وكيله للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، إلى السودان، في ضوء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد، بحسب ما نقلت وكالة (الأناضول).

وذكر بيان صادر عن مكتبه، أنه "في ضوء تدهور الأزمة الإنسانية بسرعة في السودان، قرر الأمين العام إرسال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، إلى المنطقة على الفور".

وأضاف البيان أن "حجم وسرعة ما يجري في السودان غير مسبوق، نحن قلقون للغاية من التأثير الفوري والطويل الأجل على جميع الناس في السودان والمنطقة".

وجددت الأمم المتحدة دعوتها "جميع أطراف الصراع إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بعبور آمن للمدنيين الفارين من مناطق الأعمال العدائية واحترام عمال الإغاثة والممتلكات وتسهيل عمليات الإغاثة واحترام الطواقم الطبية ووسائل النقل والمرافق".

ومنذ 15 نيسان/ أبريل الجاري، تشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، يتبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها عقب توجه قوات تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر.

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