صورة: مصرع شاب جراء حريق شب بمطعم في كفر قاسم

رام الله - دنيا الوطنلقي الشاب محمد منصور رداد (19 عاما)، من بلدة الزاوية غرب مدينة سلفيت في الضفة الغربية، مصرعه، فجر اليوم، الإثنين، من جراء حريق شب في مطعن في مدينة كفر قاسم، وامتدّ ليطاول متجرا قريبا تواجد فيه الضحية.وتلقت الطواقم الطبية بلاغا عن حريق شب في مطعم في كفر قاسم، بحسب ما جاء في بيان صدر عنها، وقالت إنه عندما وصلت إلى المكان كان الحريق قد امتد إلى "متجر مجاور".واتضح خلال عملية إخماد الحريق أن شخصا متواجدا داخل المتجر، وعملت الطواقم على تخليص العالق، الذي توفي قبل تخليصه، حيث أقرت الطواقم الطبية وفاته في المكان.