وزيرة الصحة تدين عدوان الاحتلال على مستشفى بيت جالا الحكومي

أدانت وزيرة الصحة مي الكيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى بيت جالا الحكومي وإطلاقه قنابل الغاز في ساحاته، ما عرّض حياة المرضى خاصة الأطفال وكبار السن للخطر.







وأضافت الكيلة في بيان لها، أن جيش الاحتلال أطلق بشكل متعمد قنابل الغاز في ساحات المستشفى ما تسبب بإصابة العديد من المرضى ومرافقيهم بالاختناق.

وطالبت وزيرة الصحة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية القانونية ومنظمات حقوق الإنسان بالضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها على أبناء شعبنا وعلى المؤسسات الصحية والطبية التي نص القانون الدولي على حمايتها.







رام الله - دنيا الوطنوتابعت أن الطواقم الطبية في المستشفى أغلقت الطابق الأول في المستشفى حفاظاً على المرضى حتى انسحاب الاحتلال من محيط المستشفى.