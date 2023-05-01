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الاحتلال يصيب شابًا ويعتقل آخرين في الضفة الغربية

الاحتلال يصيب شابًا ويعتقل آخرين في الضفة الغربية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شاب، اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن شابا أصيب بعيار ناري في الخاصرة بعد اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، كما اعتقلت الشاب عارف مروان شهاب عقب مداهمة منزله.

في السياق، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، مواطنا من بلدة طمون جنوب طوباس.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن سامر صبحي بني عودة (53 عاما)، وهو أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال 17 عاما.

وفي بيتونيا، اعتقلت خلال اقتحامها، الشاب إسلام ناصر عيد جبارين اسلام ناصر جبارين (26 عاما) عقب دهم منزله وتفتيشه.

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