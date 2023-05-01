طالع تطورات طقس فلسطين حتى الخميس المقبل

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكوناليوم الاثنين، غائمًا جزئياً إلى صاف لطيفا نهارا وباردًا في ساعات الليل، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكونصافياً وباردا نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويكونغدا الثلاثاء صافياً يوجه عام ربيعيا لطيفاً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويوم الأربعاء، يكونصافياً بوجه عام ربيعيا لطيفاً في المناطق الجبلية حاراً نسبيا في بقية المناطق، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.والخميس، يكونحارا نسبياً إلى حار وجافاً، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.