شؤون فلسطينية

طالع تطورات طقس فلسطين حتى الخميس المقبل

طالع تطورات طقس فلسطين حتى الخميس المقبل
طقس فلسطين- مدينة غزة
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس فلسطين اليوم الاثنين، غائمًا جزئياً إلى صاف لطيفا نهارا وباردًا في ساعات الليل، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون طقس فلسطين صافياً وباردا نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون طقس فلسطين غدا الثلاثاء صافياً يوجه عام ربيعيا لطيفاً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء، يكون طقس فلسطين صافياً بوجه عام ربيعيا لطيفاً في المناطق الجبلية حاراً نسبيا في بقية المناطق، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس، يكون طقس فلسطين حارا نسبياً إلى حار وجافاً، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أخبار ذات صلة

بينها ثلاث خطيرة.. شهيد وإصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر

بينها ثلاث خطيرة.. شهيد وإصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر

عيد العمال يصادف اليوم.. الإحصاء تكشف عدد العاطلين عن العمل في فلسطين

عيد العمال يصادف اليوم.. الإحصاء تكشف عدد العاطلين عن العمل في فلسطين

الاحتلال يصيب شابًا ويعتقل آخرين في الضفة الغربية

الاحتلال يصيب شابًا ويعتقل آخرين في الضفة الغربية

كم بلغ سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم؟

كم بلغ سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم؟

طالع تطورات طقس فلسطين حتى الخميس المقبل

طالع تطورات طقس فلسطين حتى الخميس المقبل

طالع: المالية بغزة تعلن أسعار المحروقات والغاز لشهر مايو

طالع: المالية بغزة تعلن أسعار المحروقات والغاز لشهر مايو

إصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

إصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

الضمير تطالب الحكومة بضرورة وضع الخطط والبرامج والسياسات الاقتصادية لحل مشكلة البطالة

الضمير تطالب الحكومة بضرورة وضع الخطط والبرامج والسياسات الاقتصادية لحل مشكلة البطالة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

إصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

الضمير تطالب الحكومة بضرورة وضع الخطط والبرامج والسياسات الاقتصادية لحل مشكلة البطالة

الضمير تطالب الحكومة بضرورة وضع الخطط والبرامج والسياسات الاقتصادية لحل مشكلة البطالة

لأول مرة في فلسطين.. مركز إعلام النجاح يعلن توظيف روبوتاً آلياً يحمل اسم &quot;آدم&quot;

لأول مرة في فلسطين.. مركز إعلام النجاح يعلن توظيف روبوتاً آلياً يحمل اسم "آدم"

معايعة تبحث مع نظيرها العُماني سبل التعاون الثنائي

معايعة تبحث مع نظيرها العُماني سبل التعاون الثنائي

الإسلامية المسيحية تطالب الدول الأوروبية توضيح موقفها من التصريحات العدائية لرئيسة المفوضية

الإسلامية المسيحية تطالب الدول الأوروبية توضيح موقفها من التصريحات العدائية لرئيسة المفوضية

حماس: الرباط والاحتشاد في الأقصى يفشل مخططات الاحتلال بمصلى باب الرحمة

حماس: الرباط والاحتشاد في الأقصى يفشل مخططات الاحتلال بمصلى باب الرحمة

المنظمات الأهلية تصدر بياناً في ذكرى اليوم العالمي للعمال

المنظمات الأهلية تصدر بياناً في ذكرى اليوم العالمي للعمال

غزة: إعلان للمسافرين عبر معبر رفح الذين يحتاجون تحديث بيانات جوازات سفرهم

غزة: إعلان للمسافرين عبر معبر رفح الذين يحتاجون تحديث بيانات جوازات سفرهم

منوعات

سوزان نجم الدين تصاب بالتهاب حاد في الوجه

سوزان نجم الدين تصاب بالتهاب حاد في الوجه

عمرو مصطفى يتهم ويجز بشراء أغانيه

عمرو مصطفى يتهم ويجز بشراء أغانيه

هدى الإتربي تكشف عن أصعب شخصية بمشوارها الفني

هدى الإتربي تكشف عن أصعب شخصية بمشوارها الفني

محمد رمضان يثير الجدل بأحدث ظهور له

محمد رمضان يثير الجدل بأحدث ظهور له

نادين الراسي تنهار بعد سماع أغنية لشقيقها الراحل

نادين الراسي تنهار بعد سماع أغنية لشقيقها الراحل

بالصور.. بوسي تستعرض رشاقتها بفستان أسود طويل

بالصور.. بوسي تستعرض رشاقتها بفستان أسود طويل

أحمد سعد يكشف عن الأغنية التي كانت سبب الصلح بينه وبين زوجته

أحمد سعد يكشف عن الأغنية التي كانت سبب الصلح بينه وبين زوجته

شاهد.. لحظات رومانسية تجمع بين غادة عبد الرازق وزوجها

شاهد.. لحظات رومانسية تجمع بين غادة عبد الرازق وزوجها

إيمان العاصي تكشف سراً عن مشوارها الفني

إيمان العاصي تكشف سراً عن مشوارها الفني

هنا الزاهد تخطف أنظار متابعيها بظهور لافت وجذاب

هنا الزاهد تخطف أنظار متابعيها بظهور لافت وجذاب

عربي

محكمة عسكرية إسرائيلية تمدد اعتقال النائب الأردني العدوان ثمانية أيام أخرى

محكمة عسكرية إسرائيلية تمدد اعتقال النائب الأردني العدوان ثمانية أيام أخرى

التعاون الإسلامي تدين استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

التعاون الإسلامي تدين استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

شاهد: حريق كبير يلتهم بنك السودان المركزي

شاهد: حريق كبير يلتهم بنك السودان المركزي

الأردن يستضيف الإثنين اجتماعاً عربياً بمشاركة سوريا

الأردن يستضيف الإثنين اجتماعاً عربياً بمشاركة سوريا