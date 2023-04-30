بيان صادر عن كتلة التحرير العمالية بمناسبة الأول من آيار





وفيما يلي نص البيان:



يا عمال فلسطين اتحدوا من أجل الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والتشغيل وحماية الحقوق والحريات النقابية، ووحدة الحركة النقابية العمالية الفلسطينية.



توجه كتلة التحرير العمالية الذراع العمالي لجبهة التحرير الفلسطينية التحيات النضالية لعمال العالم في الأول من اّيار عيد العمال العالمي، وتخص بالتحية عمالنا الفلسطينيين البواسل في محافظات الوطن (المحافظات الشمالية، المحافظات الجنوبية) والقدس عاصمة الدولة الفلسطينية والأراضي المحتلة عام 1948 ومخيمات اللجوء في الشتات.



عمالنا البواسل يأتي الأول من اّيار هذا العام وشعبنا الفلسطيني يعيش ظروف سياسية واقتصادية صعبة للغاية، حيث تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين في ممارسة سياستها الاجرامية من الاعدامات والقتل لشعبنا وعمالنا ونسائنا وأطفالنا والاعتقالات بحق العشرات يومياً، وتستمر حكومة الاحتلال الصهيوني بإصدار قوانينها العنصرية بحق شعبنا وسياسة مصادرة الأراضي وإقامة وتوسيع المستوطنات بحماية من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي العنصري وهدم المنازل واقتلاع الأشجار وتهويد مدينة القدس وتشديد الحصار على المحافظات الجنوبية، وملاحقة عمالنا العاملين في المشاريع الإسرائيلية والسوق المحلي، لذا وبهذه المناسبة نؤكد في كتلة التحرير العمالية على ما يلي:



اولاً: - مواصلة النضال مع أبناء شعبنا من أجل الحرية والعودة والاستقلال وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس تصان فيها كافة الحقوق المدنية وحرية الرأي، دولة تسودها العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص.



ثانيا: - بذل كل الجهود لإنهاء الانقسام الفلسطيني البغيض وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني من خلال إجراء الانتخابات العامة لتعزيز صموده بمواجهة التحديات.



ثالثا: - العمل الدؤوب مع كافة المؤسسات الدولية والحقوقية للإفراج عن اسيراتنا واسرانا الابطال أسرى الحرية في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خاصة الاسرى المرضى ونحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم وتدهور الوضع الصحي لهم بسبب الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة السجون.



رابعاً: - نؤكد على ضرورة إعادة قانون الضمان الاجتماعي للنقاش بين أطراف الإنتاج الثلاث ومؤسسات المجتمع المدني وصولاً إلى قانون عصري ومنصف وعادل لعمالنا.



خامساً: - نؤكد على ضرورة إصدار قانون تنظيم العمل النقابي والذي تمت مناقشته مع كافة الأطراف النقابية وصدرت العديد من المسودات له.



سادساً: - تؤكد كتلة التحرير العمالية على صيانة وحماية الحريات والحقوق النقابية استناداً إلى النظام الأساسي وكافة الاتفاقيات العربية والدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين والاعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.



سابعاً: - نطالب الكل الفلسطيني في مقاطعة البضائع الإسرائيلية ونطالب كافة الاتحادات العمالية الدولية بدعم حركة BDS والعمل على مقاطعة الشركات والمؤسسات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.



ثامناً: - أننا في كتلة التحرير العمالية نواصل العمل ونبذل كل الجهود من أجل تحقيق وتجسيد وحدة الحركة النقابية العمالية الفلسطينية وتشكيل الإطار الكونفدرالي العمالي تنفيذاً للاتفاق الذي تم توقعيه في العام 2015 بين الاتحاد العام لعمل فلسطين والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وكافة الكتل النقابية المنضوية بها واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من أجل الدفاع عن حقوق عمالنا أينما تواجدوا.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت كتلة التحرير العمالية بياناً بمناسبة اليوم العالمي للعمال.