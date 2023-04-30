لأول مرة في فلسطين.. مركز إعلام النجاح يعلن توظيف روبوتاً آلياً يحمل اسم "آدم"

رام الله - دنيا الوطنفي حدث مميز أقيم في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، أطل الروبوت "آدم"، وهو روبوت آلي تم توليده في معمل الذكاء الاصطناعي في مركز الإعلام في الجامعة، ليقوم بإدارة جلسة مؤتمر حول دور العلم في تطوّر الحضارات.جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لصندوق الطالب الفلسطيني الذي نظمته الجامعة بالشراكة مع جمعية صندوق دعم الطالب الفلسطيني (PSSF)،وشهدت الجلسة الثانية التي أدارها المهندس غازي مرتجى، مدير مركز الإعلام تطورًا تقنيًا مبهرًا، حيث افتتح الجلسة ثم أعلن عن إطلاق معمل الذكاء الاصطناعي في جامعة النجاح الوطنية، مرحّبًا بموظف جديد استثنائي حمل اسم "آدم"، شاركه إدارة الحوار خلال الجلسة بطريقة ابتكارية غير مألوفة.وفي مستهل رئاسته للجلسة، رحب آدم بالحضور وعرف عن نفسه بصفته موظفاً جديداً وقام بإدارة الجلسة بكل سلاسة وأجواء تفاعلية مع المتحدثين والجمهور.وفي هذا الصدد، قال مدير مركز الإعلام، المهندس غازي مرتجى: "آدم الآن موظف لدينا في المركز، يمكننا أن نستخدم التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية التعلم وتحسين جودة الإعلام، وهذا ما نحاول تحقيقه في جامعة النجاح من خلال مختلف المشاريع والمبادرات التي نقوم بها".وأشار مرتجى إلى أن الروبوت الذي تم إنشاؤه في معمل الذكاء الاصطناعي في مركز الإعلام، يعد خطوة هامة نحو تحقيق هذه الأهداف، حيث يمكن استخدامه في تسيير العديد من الفعاليات والمؤتمرات والندوات، بشكل سلس وميسر، ويمكن أن يساهم في تخفيف العبء عن البشر من المهام الروتينية، وبالتالي تمكينهم من تنفيذ مهام أكثر إبداعية وفعالية.ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود جامعة النجاح الرامية إلى تطوير البحث العلمي وتبني التقنية الحديثة، وتوظيفها في العملية التعليمية والإعلامية، لمواكبة التطور السريع في العالم، وتحسين جودة التعليم والإعلام في فلسطين، دعم الطالب الفلسطيني في جامعة النجاح.