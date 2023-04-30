معايعة تبحث مع نظيرها العُماني سبل التعاون الثنائي

رام الله - دنيا الوطنبحثت وزيرة السياحة والآثار، رولا معايعة، اليوم الأحد، مع وزير التراث والسياحة العماني سالم بن محمد المحروقي، تعزيز سبل التعاون.وجرى خلال اللقاء الذي عُقد في العاصمة العمانية مسقط، استعراض مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون القائم في مختلف المجالات ذات الصلة بقطاعي التراث والسياحة.كما جرى بحث مسار مذكرة التفاهم المراد توقيعها بين الجانبين في مجالي التراث والسياحة التي يتبعها البرنامج التنفيذي في مجال بناء القدرات والخبرات والاستثمار وإدارة المواقع والمعالم السياحية والتاريخية.