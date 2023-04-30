الإسلامية المسيحية تطالب الدول الأوروبية توضيح موقفها من التصريحات العدائية لرئيسة المفوضية

رام الله - دنيا الوطنأدانت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات التصريحات الخطيرة والمسيئة للشعب الفلسطيني التي أطلقتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين والتي تضمنت انحيازاً وقحاً للكيان الإسرائيلي وتنكراً لحقوق الشعب الفلسطيني ومعاناته تحت الاحتلال.وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد، أن وصف المسؤولة الأوروبية للكيان الإسرائيلي "واحة الديمقراطية" في الشرق الأوسط، وأن الشعب اليهودي استطاع تحقيق "حلمه" في "أرض الميعاد" يشكل موقفاً عدائياً غير مسبوق وينطوي على افتراءات ومغالطات وتزييف وقح للحقائق التاريخية وتجاهل لنكبة الشعب الفلسطيني وتشريده عن أرضه وممتلكاته.وحذرت الهيئة من أن هذه التصريحات العدائية تشكل تراجعاً خطيراً في المواقف الأوروبية يجب الوقوف عندها، كما أن من شأنها أن تعطي الاحتلال مظلة سياسية للإفلات من العقاب على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني ومواصلة ارتكابه لهذه الجرائم.وطالبت الهيئة الدول العربية بإدانة هذه التصريحات العدائية للشعب الفلسطيني وضرورة التحرك باتجاه الدول الأوروبية للوقوف على خلفية هذه التصريحات وما اذا كانت تشكل تغييراً جديداً في المواقف الأوروبية تجاه الحقوق الفلسطينية، كما طالبت الهيئة الدول الأوروبية أن تصدر توضيحاً لتصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية، وأن تؤكد موقفها المعلن تجاه الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.