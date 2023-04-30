منظمة التحرير تحذر من المشاركة في "مؤتمر مشبوه" سيقام في السويد





ومن المقرر أن يقام المؤتمر في مدينة مالمو السويدية، تحت عنوان "العودة".



وأكد الشيخ في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذا المؤتمر "يهدف إلى ضرب وحدانية تمثيل الشعب الفلسطيني من خلال منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وشق الصف الفلسطيني وانقسام جالياتنا في الخارج، وهذا خط أحمر لن نسمح بتجاوزه".



وأكد الشيخ أن "كل من يشارك في هذا المؤتمر سيطبق عليه ما ورد في الأنظمة والقوانين واللوائح الداخلية لمنظمة التحرير، كما سيتحمل مسؤولية التبعات الكاملة لمشاركته".



رام الله - دنيا الوطنحذّر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، من المشاركة في مؤتمر "فلسطينيي أوروبا"، والذي وصفه بـ "المشبوه".