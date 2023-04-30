الاقتصاد تُعلن تسجيل 293 شركة وترخيص 12 مصنعاً خلال آذار بالضفة

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الاقتصاد الوطني، بغزة، التقرير الإحصائي للخدمات التي قدمتها خلال شهر آذار/مارس الماضي، مسجلة ارتفاعا بعدد خدماتها اللامركزية بنسبة 4.1% مقارنة بالشهر السابق، بتقديم 4,547 خدمة لامركزية من خلال مديرياتها الفرعية.وأشارت الوزارة في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأحد، إلى أنها صادقت على ترخيص 12 مصنعا، حيث ارتفع عدد المصانع المرخصة الجديدة بنسبة 71.4% مقارنة مع الشهر السابق، فيما ارتفع بنسبة 71.4% مقارنة بالشهر المناظر 2022، وسجلت قيمة رأس المال لهذه المصانع ارتفاعا بنسبة 42.9% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت هذه القيمة بنسبة 94.0% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2022.وأوضحت أن عدد التجار الجدد المسجلين في السجل التجاري شهد ارتفاعا بنسبة 10.5% بالشهر السابق، فيما ارتفع هذا العدد بنسبة 72.3% بالمقارنة مع شهر كانون ثاني من عام 2022، حيث قامت وزارة الاقتصاد خلال شهر اَذار 2023 بتسجيل 703 تاجرا جديدا، شكلت الإناث 2.7% من إجمالي المسجلين في السجل التجاري.ولفتت إلى أن عدد الشركات الجديدة المسجلة شهدت انخفاضا بنسبة 7.0% مقارنة بالشهر السابق، فيما ارتفع هذا العدد بنسبة 1.3% مقارنة بالشهر المناظر من العام 2022، في حين سجل رأس المال (المصرح به عند التسجيل) لهذه الشركات ارتفاعا بنسبة 2.2% مقارنة مع الشهر السابق، فيما انخفض بنسبة 5.8% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث قامت الوزارة خلال اَذار 2023 بتسجيل 239 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية برأسمال إجمالي وصل إلى 32.7 مليون دولار.وارتفعت قيمة شهادات المنشأ بنسبة 55.3% لشهر اَذار مقارنة بالشهر السابق، مقابل ارتفاع هذه القيمة بنسبة 53.8% مع الشهر المناظر 2022، كما سجل عدد شهادات المنشأ خلال هذا الشهر ارتفاعا بنسبة 15.7% مقارنة بالشهر السابق، فيما انخفض هذا العدد بنسبة 8.5% مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2022، حيث صادقت الوزارة على 258 شهادة منشأ لمحافظات الضفة الغربية بقيمة 16.0 مليون دولار.وشهد عدد رخص الاستيراد ارتفاعا بنسبة 4.0% مقارنة بالشهر السابق، فيما انخفض هذا العدد بنسبة 28.8% مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2022، كما شهدت قيمة رخص الاستيراد انخفاضاً بنسبة 67.6% مقارنة بالشهر السابق، كما انخفضت هذه القيمة بنسبة 61.9% مقارنة مع الشهر المناظر 2022، حيث أصدرت الوزارة 2,513 رخصة استيراد خلال شهر اَذار 2023، لمواد وسلع مختلفة، وبقيمة إجمالية بلغت 180 مليون دولار.ارتفاع جولات حماية المستهلكولفتت الوزارة في بيانها، إلى أن عدد الجولات التفتيشية خلال اَذار ارتفع بنسبة 37.9% مقارنة بالشهر السابق، كما ارتفع هذا العدد بنسبة 11.4% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وسجل عدد المحلات المزارة ارتفاعاً بنسبة 56.3% مقارنة بالشهر السابق، في حين ارتفع هذا العدد بنسبة 17.4% مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2022، أما عدد المحلات المخالفة فقد ارتفع بنسبة 94.4% مقارنة بالشهر السابق، فيما انخفض هذا العدد بنسبة 34.0% مقارنة مع نفس الشهر من العام 2022.دمغ المعادن الثمينةتشير نتائج التقرير إلى أن كمية الذهب الوارد إلى مديرية مراقبة ودمغ المعادن الثمينة لشهر اَذار 2023 انخفضت بنسبة 7.5% مقارنة مع الشهر السابق، كما انخفضت بنسبة 35.5% بالمقارنة مع كانون الثاني من العام 2022، كما سجلت كمية الذهب المدموغ لهذا الشهر انخفاضا بنسبة 8.7% بالمقارنة مع الشهر السابق، مقابل انخفاض بنسبة 34.6% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2022، في حين شهدت الإيرادات المحصلة من الدمغة ارتفاعا بنسبة 4.4% بالمقارنة مع الشهر السابق، مقابل انخفاض بنسبة 20.6% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2022، حيث بلغت كمية الذهب المدموغ حوالي 957.036 كغم.حقوق الملكية الفكريةوأوضحت الوزراة أنه تم خلال شهر اَذار إيداع 206 علامات تجارية لدى الوزارة من أجل تسجيلها، كما تم تسجيل 222 علامة تجارية جديدة، فيما تم تجديد 117 علامة تجارية بعد مرور أكثر من سبع سنوات على تسجيلها، وعلى صعيد آخر تم إيداع 4 رسوم صناعية جديدة، فيما تم تسجيل 1 رسوم صناعية جديدة، وتم إيداع براءتي اختراع، كما لم يتم تسجيل أي براءة اختراع جديدة خلال شهر اَذار 2023.