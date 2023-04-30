(حماس) تُعقب على مصادقة الاحتلال بشأن تسهيل حمل السلاح للمستوطنين اليهود





وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن "هذه المصادقة بإيعاز من ما يسمى بوزير الأمن القومي، يؤكد من جديد المنطق الإرهابي وسلوك العصابات الذي تعتمده كل المؤسسات الصهيونية.





وأكد أنها "تحريض رسمي من هذه المؤسسات على تصعيد العنف والإرهاب ضد أبناء شعبنا الفلسطيني".











رام الله - دنيا الوطنعلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاثنين، على مصادقة الاحتلال على تسهيل حمل السلاح للمستوطنين اليهود.