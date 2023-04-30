التعليم بغزة تصدر إعلاناً "مهماً" للطلبة العائدين من السودان
قالت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، اليوم الأحد، إنها تعكف على حصر أسماء وتخصصات كافة الطلبة العائدين من جمهورية السودان الشقيق بهدف تقديم ما يمكن من مساعدة من قبل الوزارة والجامعات والكليات في قطاع غزة، ليتمكنوا من استكمال دراستهم في القطاع.
وأهابت الوزارة في إعلان لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بكافة أبنائنا الطلبة العائدين من السودان إدخال المعلومات المبينة في الطلب المرفق من خلال الضغط على الرابط التالي، علماً بأن إدخال البيانات يتم عبر نظام الدخول الموحد.
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