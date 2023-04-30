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هدنة جديدة في السودان لمدة 72 ساعة

هدنة جديدة في السودان لمدة 72 ساعة
آثار المعارك المسلحة في السودان
رام الله - دنيا الوطن
تم الإعلان اليوم الأحد، عن تمديد الهدنة في السودان، اعتباراً من منتصف هذه الليلة، لمدة 72 ساعة.

ووافقت قوات الدعم السريع، اليوم الأحد، على تمديد الهدنة الإنسانية لمدة 72 ساعة، اعتباراً من منتصف هذه الليلة.

وذكرت قوات الدعم السريع في بيان، أن هذه الموافقة جاءت "استجابة لنداءات دولية وإقليمية ومحلية" وذلك لـ "فتح الممرات الإنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين وتمكينهم من قضاء احتياجاتهم والوصول إلى مناطق آمنة".

وأضافت: "نجدد التزامنا الصارم بالهدنة الإنسانية المعلنة والوقف الكامل لإطلاق النار، رغم الخروقات المستمرة من القوات الانقلابية وكتائب الظل وفلول النظام البائد المتطرفة التي ظلت تهاجم مواقعنا ومعسكراتنا في إخلال واضح للهدنة الإنسانية المعلنة واجبة التنفيذ من أجل مصلحة شعبنا"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وتابعت: "لقد ظلت قوات الدعم السريع تتصدى للهجمات المتكررة من قبل الانقلابيين في ساعات سريان الهدنة، ما يؤكد بجلاء شيمة الغدر المتلازمة للانقلابيين، إلى جانب تعدد وتنازع مراكز القرار داخل قيادة القوات الانقلابية"، وفق تعبير البيان.

يشار إلى أن المواجهات العسكرية التي اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف نيسان/أبريل الجاري، أسفرت حتى الآن عن مقتل المئات وإصابة الآلاف.

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