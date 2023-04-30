شؤون فلسطينية

رمزي خوري يهنئ عمال فلسطين ويدعو لحمايتهم من انتهاكات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطن
هنأ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس الصندوق القومي رمزي خوري، عمال فلسطين وعمال العالم أجمع بيومهم العالمي.

وطالب خوري في بيان له، اليوم الأحد، لمناسبة يوم العمال العالمي الذي يوافق الأول من أيار من كل عام، المنظمات النقابية والحقوقية العالمية بحماية عمال فلسطين من انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتمكينهم من حقوقهم التي نصت عليها العهود الدولية والقانون الدولي الخاص بالعمال.

وأشاد بتضحيات عمال فلسطين المستمرة، وكفاحهم في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني، وصمودهم على أرضهم، ودورهم في بناء اقتصاد وطنهم، رغم التحديات التي تواجههم والعراقيل التي يضعها الاحتلال، ما فاقهم من معاناتهم ومعاناة أسرهم وعائلاتهم، وزاد من صعوبة الحياة عليهم.

وأضاف خوري أن عمال فلسطين يواجهون حالهم حال الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال من سياسات وإجراءات عنصرية إسرائيلية، فضلا عن التنكيل على الحواجز العسكرية، والاعتقال، والمطاردة اليومية للعمال الفلسطينيين، وحرمانهم من أبسط حقوقهم من احتجاز مستحقاتهم المالية، وعمليات الابتزاز والتمييز، والمعاملة غير الإنسانية لهم.

وأكد أن خلاص الشعب الفلسطيني وعماله الصابرين من معاناتهم والظلم والقهر الذي يتعرضون له لا يكون إلا بإنهاء هذا الاحتلال البشع والعنصري لأرضهم، ليتمكنوا من استثمار موارد وطنهم وثرواته لصالح رفاههم وتقدم شعبهم، وتأمين لقمة عيش لهم ولأسرهم بعزة وكرامة.

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